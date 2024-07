Die Handball-Bundesliga hat den Spielplan der Saison 2024/25 veröffentlicht. Der THW Kiel und der HSV Hamburg starten mit Auswärtsspielen. Flensburg und Hannover dürfen in eigener Halle ran.

Hamburg - Rekordmeister THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf gehören zu den Teams, die am 5. September die neue Saison in der Handball-Bundesliga eröffnen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan hervorgeht, spielt der THW zum Auftakt bei den Rhein-Neckar Löwen (20.30 Uhr/Dyn). Die „Recken“ empfangen bereit um 19.00 Uhr den Altmeister VfL Gummersbach.

Der HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt starten am Freitag, 6. September, in die neue Saison. European-League-Sieger Flensburg hat zunächst Heimrecht gegen den HC Erlangen (20.00 Uhr/Dyn). Der HSV tritt bei Frisch Auf Göppingen an (19.00 Uhr/Dyn).

Der THW spielt erstmals am 12. September daheim. Gegner ist dann Göppingen. Die Heimpremiere der Hamburger ist am 15. September gegen den deutschen Meister SC Magdeburg.

Terminiert ist auch das 111. Schleswig-Holstein-Derby zwischen Kiel und Flensburg. Der „Nord-Clasico“ steigt am 17. November in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. In der vergangenen Saison hatte die SG beide Duelle für sich entschieden.