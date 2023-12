Oberhof - Der Thüringer Wald bietet am letzten Wochenende 2023 kaum noch Möglichkeiten für Wintersport. Nach den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage haben sich nur noch Reste von Kunstschnee in den Ski- und Rodelparks erhalten, wie aus Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald von Samstag hervorgeht. „Mittlerweile ist nur noch die Winterwelt Schmiedefeld geöffnet. Heute mit Flutlicht bis 21.00 Uhr“, heißt es im Wintersportbericht des Regionalverbundes.

Dort gebe es im Schnitt noch 20 Zentimeter Kunstschnee. Letzte Reste lägen auch noch in der Skiarena Silbersattel und dem Snowpark Oberhof.

In den Tagen bis Neujahr wird in Thüringen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vereinzelt Regen und Wind erwartet. In den Kamm- und Gipfellagen könnten auch stürmische Böen auftreten.