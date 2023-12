Magdeburg - Der verbindliche Schwimmunterricht ist im Schuljahr 2022/23 an 16 Grundschulen in Sachsen-Anhalt nicht durchgeführt worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann hervor. „Als Gründe wurden Sanierungsarbeiten in den Schwimmstätten angegeben, eine Grundschule in freier Trägerschaft führt den Schwimmunterricht aufgrund der Organisation der Lerngruppen in jahrgangsgemischten Stammgruppen planmäßig alle zwei Jahre durch“, hieß es. 21 Grundschulen in freier Trägerschaft hätten nicht geantwortet.

Knapp 500 Grundschulen gibt es im Land, etwa 440 sind öffentlich, gut 50 in freier Trägerschaft.