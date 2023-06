Bremen/Hannover - In Niedersachsen und Bremen hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nur vereinzelte wetterbedingte Einsätze der Polizei gegeben. „Das Wetter hat uns als Polizei nicht weiter auf Trab gehalten“, sagte ein Sprecher der Polizei Bremen am Freitagmorgen. Auch die Beamten in Hannover berichtet von einer ruhigen Nacht, in der die Polizei nur an vier Wetter-Einsätzen beteiligt war.

In einer aktualisierten Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Freitagmorgen wird weiterhin vor Starkregen gewarnt. Im Laufe des Tages soll der Regen laut der Prognosen des Wetterdienstes aber abnehmen.