Fußball Nürnberg hat „richtig Bock“ auf HSV: Treffen alter Bekannter

So gut stand der „Club“ schon lange nicht mehr da. Als Vierter gehen die Franken in das Duell der Traditionsvereine gegen den HSV. Für viele Nürnberger ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.