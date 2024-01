OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen: Stadtrat stimmt für Gültigkeit

Bitterfeld-Wolfen - Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat am Mittwochabend für die Gültigkeit der Oberbürgermeisterwahl votiert. 20 Stadträte stimmten dafür, 17 dagegen, wie ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte es eine ausführliche Debatte darüber gegeben.

Die AfD hatte die Wahl beanstandet. Sie hatte dabei unter anderem die Zahl der Briefwahlstimmen für den Amtsinhaber Armin Schenk und die Art des Wahlkampfes im Blick gehabt.

In Bitterfeld-Wolfen war es der AfD knapp nicht gelungen, die Oberbürgermeisterwahl für sich zu entscheiden. Ihr Kandidat Henning Dornack holte am 8. Oktober 2023 in der Stichwahl 46,18 Prozent der Stimmen. Der amtierende Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) kam auf 53,82 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Dornack noch vorne gelegen, der Vorsprung betrug mehr als vier Prozentpunkte.

Die Stadt im Südosten Sachsen-Anhalts hat 37.000 Einwohner und ist als Standort der chemischen Industrie bekannt.