Dresden - Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat den gestorbenen FDP-Politiker Gerhart Baum als „großen Dresdner“ gewürdigt. „Nur wenige Politiker seiner Generation genossen ein so hohes Ansehen in unserem Land“, erklärte Hilbert. Als seine Geburtsstadt habe Dresden nun die Aufgabe, sein Andenken zu bewahren, betonte der Politiker. Baum starb im Alter von 92 Jahren.

Baum, geboren am 28. Oktober 1932, stammte aus dem Dresdner Bildungsbürgertum. Während des Zweiten Weltkrieges erlebte er die Bombardierung der Stadt. Kurz darauf floh seine Mutter mit ihm und den beiden Geschwistern an den Tegernsee. 1950 zog die Familie nach Köln. Von 1978 an war Baum vier Jahre lang Bundesinnenminister unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt - in der Zeit des RAF-Terrors.

Am 13. Februar 2025 wollte Baum nach Angaben der Stadt für eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestages der Zerstörung Dresdens im Rathaus teilnehmen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Zudem war er Präsident des Kuratoriums des Friedenspreises, der am Sonntag in der Semperoper verliehen wird.

Erst jüngst hatte Baum angesichts antidemokratischer Tendenzen zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Diese hätten „leider auch“ seine Heimatstadt Dresden in den letzten Jahren in ein fragwürdiges Licht gerückt, hatte Baum zum 80. Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg mitgeteilt. Umso wichtiger sei, dass die Mehrheit der Menschen fest an Demokratie und Bürgerrechte glaube, zusammenhalte, aufstehe und kämpfe.