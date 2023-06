Berlin - Getränke, Rückzugsräume, Sonnencreme: Obdachlose Menschen können in Berlin in den Sommermonaten zusätzliche Hilfen zum Schutz vor den Wetterbedingungen in Anspruch nehmen. Seit Monatsbeginn und noch bis Ende August würden mehrere Projekte im Rahmen der Hitzehilfe gefördert, teilte die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung am Montag mit. Überwiegend würden diese aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Nicht nur Kälte stelle für Menschen, die auf der Straße leben, eine existenzielle Gefahr dar. „Auch Hitze wird in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels zu einer immer akuteren Bedrohung“, teilte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) mit.