Obdachloser Mann in Park angegriffen und verletzt

Berlin - Ein obdachloser Mann soll im Monbijoupark in Berlin-Mitte von Jugendlichen geschlagen und getreten worden sein. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen traf eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht auf Freitag auf den 30-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Demnach bestand die Gruppe aus vier Jungen und drei Mädchen. Aus noch unbekannten Gründen sollen drei Jugendliche den Mann geschlagen und getreten haben. Daraufhin flüchtete die Gruppe in Richtung James-Simon-Park.

Passanten alarmierten die Rettungskräfte, die den 30-Jährigen mit Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Identität und das genaue Alter der Angreifer ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern den Angaben zufolge an.