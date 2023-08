Erfurt - Thüringens Oberhofbeauftragter Hartmut Schubert hat eine positive Bilanz der Weltmeisterschaften im Wintersportort Oberhof gezogen. „Insgesamt erfolgreiche Weltmeisterschaften“, sagte Schubert am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. Man habe zwar keine Klimaneutralität erreicht, aber eine „größtmögliche“. Außerdem habe man Nutzungsmöglichkeiten auch in Zukunft geschaffen.

Die Anlagen seien zwar immer noch Spitzensportanlagen, „die den Sport im Fokus haben“, sagte Schubert. Es gebe aber auch eine Nutzung für Breitensport und beispielsweise Konzert-Veranstaltungen seien im Sommer möglich.

Die Rodelweltmeisterschaft verfolgten nach Schuberts Angaben in diesem Jahr mehr als 16.200 Zuschauer. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften gab es demnach 151.700 Zuschauer. An drei von neun Tagen seien die Veranstaltungen hier ausverkauft gewesen.