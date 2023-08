Berlin/Oranienburg - Nach einer Oberleitungsstörung ist der Bahnhof in Oranienburg an der Berliner Stadtgrenze am Freitagnachmittag gesperrt worden - über mehrere Stunden kam es zu Zugausfällen und Verspätungen auch im Fernverkehr. Gegen 20.15 Uhr war die Störung dann beseitigt, der Zugverkehr lief wieder an, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend mitteilte. Betroffen waren Regionalbahnen (RE5, RB43) sowie der Fernverkehr zwischen Rostock und Berlin. Die Züge mussten umgeleitet werden, es kam zu massiven Verspätungen. Die Ursache für den Oberleitungsschaden war laut Bahn noch unklar.