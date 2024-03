Magdeburg - Obstbauern in Sachsen-Anhalt müssen aktuell ihre Aprikosenblüten vor den frostigen Nächten schützen. Der Obsthof Hornemann im Sülzetal beispielsweise setzt dafür Gasbrenner ein - den sogenannten „Frostbuster“. „Von ein bis sieben Uhr in der Nacht sind wir mit dem Frostbus durch die Aprikosenanlage gefahren“, erzählte Hof-Chefin Sabine Hornemann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Frostbus ist letztlich ein normaler Traktor, an dem hinten eine Art großer Föhn mit Rädern dranhängt, wie Hornemann es beschreibt. „Durch Gasflaschen wird permanent warme Luft in die Anlage gepustet, mit einem Gebläse“, erklärt sie. „Wir fahren also die ganze Zeit mit dem Trecker im Kreis durch das Aprikosenquartier. Damit erhöhen wir die Umgebungstemperatur für die Aprikosenblüten, damit sie nicht erfrieren.“

Nötig ist das, weil die Aprikosen laut Hornemann drei Wochen früher als gewöhnlich blühen. „Es ist wirklich extrem früh, weil wir einen extrem milden Winter hatten.“ Noch bis Ende April sei die Frostgefahr da, daher müssten die Obstbauern die Temperatur bis dahin genau im Blick behalten.

Von der genauen Gradzahl hängt auch ab, wie lange die Bauern in der Nacht wach bleiben müssen. Manchmal seien es nur wenige Stunden, manchmal fast die ganze Nacht. Sabine Hornemann stört das nicht sonderlich: „Solange das nur ein paar mal im Jahr ist, ist das nicht so schlimm. Dann legt man sich eben mal etwas früher schlafen, das geht schon.“