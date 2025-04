Die Obstbauern in Werder an der Havel eröffnen das neuntägige Baumblütenfest. Es geht viel um selbst gekelterte Weine.

Werder an der Havel - Auftakt für die 146. Auflage des traditionsreichen Baumblütenfestes in der Havelstadt Werder: Ab Samstag öffnen die Obstbauern ihre Türen. In Höfen und Gärten können die Gäste bis zum 4. Mai Obstweine und vieles mehr probieren. Die Temperaturen dürften bei sonnigem Wetter Werte um die 15, 16 Grad erreichen.

Rund um Werder im Havelland hat der Obstanbau eine lange Tradition. In früheren Jahren war das über die Region hinaus bekannte Fest aber wegen Saufgelagen und Straftaten in Verruf bekommen.

Das Konzept wurde deshalb verändert und das neuntägige Fest in mehrere Bausteine aufgeteilt. Der Rummel mit Fahrgeschäften wie Riesenrad und Autoscooter öffnet beispielsweise am 30. April. Dann kommt am 1. Mai noch eine Festmeile mit Livemusik dazu. Am 3. Mai steht ein Festumzug an.

Im vergangenen Jahr verlief das Baumblütenfest laut Polizei mit weniger Strafanzeigen deutlich ruhiger. Die Bundespolizei begleitet auch die An- und Abreise der Besucher.