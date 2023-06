Das Oderbruch ist für Ausflügler kein Geheimtipp mehr. Belastet von der Umweltkatastrophe in der Oder vor einem Jahr und der nach wie vor angespannten Lage im Fluss ist der Tourismus zurückgegangen. Die Dörfer der Region wollen gemeinsam Vielfalt zeigen - mit einem Fest.

Oderbruchtag will Zeichen für Zusammenhalt der Region setzen

Blick am Abend über die Landschaft am Hafen von Kienitz am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. Das Oderbruch ist für Ausflügler kein Geheimtipp mehr.

Letschin - Regionale Produkte, Handwerkskunst, Musik: Auf dem 3. Oderbruchtag an diesem Samstag in Letschin stellen sich Dörfer von Europas größter Polderlandschaft vor. Rund um den Schinkelturm werden nach Angaben der Stadt über 90 Stände aufgebaut. Begonnen werden soll das Fest mit einem Gottesdienst. Über 50 Akteure gestalten einen Festumzug, auf vier Bühnen werden Programme geboten. Bürgermeister Michael Böttcher hofft auf Tausende Gäste. „Wir wollen als Orte eine Gemeinschaft nach außen präsentieren und die Region entwickeln“, sagt er der dpa. Beim Fest selbst solle es um die Vielfalt des Oderbruchs gehen.

Die Situation in der Region ist derzeit alles andere als leicht. Die Umweltkatastrophe an der Oder wirkt nach. Im August 2022 war es in der Oder zu einem großen Fischsterben gekommen. Fachleute gehen davon aus, dass hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift einer Algenart mit den Namen Prymnesium parvum wesentliche Ursachen für das Fischsterben waren.

„Die Region blutet“, sagt Böttcher. Der Tourismus stagniere, sei teilweise rückläufig. „Wir sind nicht nur aus der Corona-Zeit gebeutelt, sondern auch durch die Situation an der Oder.“ Die Region habe sich gewünscht, dass der Tourismus stabiler bleibe.

In der Region, die etwa anderthalb Stunden von Berlin entfernt ist, spiele der Tagestourismus eine große Rolle. Menschen würden häufig spontan entscheiden, ob sie die Gegend besuchen, sagt Birgit Kunkel von der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Das Oderbruch habe eine kleinteilige Struktur von Angeboten. Die Menschen lebten davon, dass Gäste kämen. „Im letzten Jahr war das dann vorbei“, stellt die Sprecherin dar. Nach Auskunft des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree meldeten Gastrobetriebe aus der Region im vergangenen Jahr wegen der Umweltkatastrophe Umsätze, die „gegen Null“ gingen.

Es habe wenig Differenzierung bei Touristen gegeben, denn Radfahren oder Wandern sei ja möglich gewesen, sagt TMB-Sprecherin Kunkel. Die TMB kommuniziert mit Partnern seit dem Frühjahr deshalb noch einmal stärker zu Ausflugszielen entlang der Oder. „Der Ansatz ist: Es ist eine Superregion. Hinfahren. Es gibt auch keinen Grund, nicht in die Region zu fahren!“, macht Kunkel klar. Nach Angaben des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree rückt das Oderbruch auch noch enger mit der polnischen Seite zusammen. Ein deutsch-polnischer Ausflugsplaner wird gemeinsam erarbeitet, eine App für Radfahrer wird entwickelt.

Dem Letschiner Bürgermeister geht es neben den Herausforderungen, die Oder besser zu schützen, auch darum, die Vielfalt der Region darzustellen. So werde zu wenig der Fokus auf das Kulturerbe gerichtet, kritisiert Böttcher. Das Oderbruch war im vergangenen Jahr auch international bekannt geworden. Es erhielt das Europäische Kulturerbe-Siegel. Damit bekam erstmals in der Geschichte des Siegels eine gesamte Landschaft diese Anerkennung. Ein Netzwerk aus vielen Akteuren vor Ort hatte sich lange um die Auszeichnung bemüht.

Auch Odette Bollfras und Frank Städler aus Kienitz engagieren sich seit einigen Jahren im Oderbruch, unter anderem im Tourismusbeirat und für den Umweltschutz. Als Ladenbesitzer an der Oder verkaufen sie Regionalprodukte. Beim Fest am Letschiner Anger sind sie mit einem Stand dabei. Die Corona-Zeit haben sie nach eigenen Angaben halbwegs überstanden, das Ausbleiben der Touristen wegen des Fischsterbens geriet dann aber zum Überlebenskampf. „Das letzte Jahr war eine Katastrophe für die kleinen Anbieter. In diesem Jahr hoffen wir, dass viele sich über unseren Landstrich informieren und sehen, dass wir alle hier als bunte Gemeinschaft viel mehr zu bieten haben“, zeigt sich das Paar überzeugt.

Die Situation in der Oder soll nach Worten des Letschiner Bürgermeisters auf dem Fest am Samstag nur eine untergeordnete Rolle spielen. Man wolle kurzzeitig weg von der großen Politik und den Alltagssorgen, betont Böttcher. Statt Demos wolle er Lebensfreude.

Infostände von zwei Bürgerinitiativen auf dem Fest wurden von der Stadt abgewiesen. Darunter ist auch die Kienitzer Bürgerinitiative SaveOderDie. Diese gründete sich im vergangenen Jahr nach dem Fisch- und Weichtiersterben. Die Umweltschützer kritisieren die Absage durch die Stadt. „Umweltbildung und Aufklärung werden von einem augenscheinlich „demokratischen“ Oderbruchtag ohne Begründung ausgeschlossen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Frage sei, was im Oderbruch derzeit mehr ins Thema passe, als die Oder selbst? Nach Aussage des Bürgermeisters wird das Landesamt für Umwelt (LfU) an einem Stand zur Oder informieren.