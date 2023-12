Barleben - Das Schweizer Unternehmen Oerlikon will seinen Standort in Barleben bei Magdeburg schließen. Der Geschäftsbereich des digitalen 3D-Drucks solle strategisch neu ausgerichtet und am Standort in den USA gebündelt werden, teilte das Unternehmen bereits am Montag mit. Die „Magdeburger Volksstimme“ berichtete am Dienstag, dass von den Plänen rund 120 Stellen am Standort Barleben betroffen sein könnten. Hintergrund sei ein „herausforderndes Marktumfeld“ in Deutschland, so das Unternehmen. Die Wachstumschancen seien begrenzt. Der Forschungs- und Entwicklungsstandort in Garching bei München sei nicht von den Plänen betroffen.

Der Technologiekonzern Oerlikon hatte erst 2016 den Standort Barleben übernommen. 1996 war mit der Citim GmbH der Standort als ein Spin-off aus der Magdeburger Universität hervorgegangen. Das Unternehmen produziert für Kunden aus der Luftfahrt, dem Energie-, Gesundheits- und Automobilsektor.