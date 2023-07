Norddeich - Der Ausbau der Windenergie auf der Nordsee wird sich nach Einschätzung von Energieminister Christian Meyer für Niedersachsen langfristig zu einem Jobmotor entwickeln. „Wir werden Zehntausende Arbeitsplätze bekommen“, sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch von Windkraftunternehmen im Rahmen seiner Sommerreise am Donnerstag in Norddeich (Landkreis Aurich). Nicht nur in Ostfriesland würden für Aufbau, Wartung und Betrieb der Offshore-Windparks künftig immer mehr qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.

Meyer sagte aber auch: „Wir sind in einer Konkurrenz mit anderen Ländern, wenn es um Fachkräfte geht.“ Eine wichtige Aufgabe werde es daher künftig sein, etwa an Schulen noch stärker für grüne Berufe zu werben.

Meyer besuchte am zweiten Tag seiner dreitägigen Sommerreise unter anderem die Windparkbetreiber Northland Power und Ørsted, die in Norddeich Betriebszentralen für ihre Windparks auf der Nordsee unterhalten. Von Norddeich aus werden Techniker mit Versorgungsschiffen in die Windparks gebracht, um dort die Windkraftanlagen zu warten oder zu reparieren.

Neben dem Austausch mit Unternehmensvertretern informierte sich Meyer auch über Arbeitssicherheit auf den Offshore-Windkraftanlagen. Der Minister besuchte ein Zentrum für Sicherheitstrainings, ein Offshore-Versorgungsschiff und einen Hubschrauber-Stützpunkt, von wo Versorgungs- und Krankentransportflüge zu den Windkraftanlagen starten. „Ich habe hohen Respekt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf See arbeiten. Das ist kein normaler Job“, sagte Meyer.