Sollstedt - Mit einem Moped ist ein 15-Jähriger in Sollstedt im Kreis Nordhausen am Freitagabend vor der Polizei geflüchtet. Der Fahrer auf seinem Gefährt war den Beamten aufgefallen, sodass sie ihn kontrollieren wollten, wie es in einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Nordhausen hieß. Als er die Polizei bemerkte, gab er Gas und flüchtete. Die Polizei konnte ihn dennoch stoppen.

Der 15-Jährige hatte den Angaben der Polizei nach nicht nur keinen Führerschein, sondern für sein Moped offenbar auch keinen Versicherungsschutz. Zudem hatte er sein Fahrzeug durch „bauliche Veränderungen“ offenbar so verändert, dass sich die Fahrzeugklasse geändert hatte und das Moped nicht mehr als Kleinkraftrad galt, wie es weiter hieß. Zur weiteren Überprüfung sei es deshalb sichergestellt worden. Der junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.