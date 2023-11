Leipzig - Ohne den erneut verletzten Nationalspieler Timo Werner will sich RB Leipzig beim VfL Wolfsburg für das Aus im DFB-Pokal revanchieren. „Das hat wehgetan. Wir wollen es besser machen“, sagte RB-Trainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den Niedersachsen. Werner fehlt dem Tabellenvierten aufgrund von Adduktorenproblemen, schon im September hatte der Angreifer zwei Spiele verletzungsbedingt verpasst. Die letzten drei Bundesliga-Duelle mit dem VfL hatten die Leipziger jeweils ohne Gegentor gewonnen. Wolfsburg wartet seit September auf einen Sieg in der Liga.