Ökologische Landwirtschaft in Sachsen wächst

Kamenz - Die ökologische Landwirtschaft in Sachsen hat stark zugelegt. 2023 wirtschafteten im Freistaat mehr als 800 Betriebe nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Das seien zwölf Prozent der insgesamt 6500 Agrarbetriebe. Die Zahl der Öko-Betriebe in Sachsen habe sich damit seit 2010 mehr als verdoppelt.

57 Prozent der sächsischen Öko-Betriebe hielten demnach Tiere (32.200 Rinder, 6900 Schafe, 4600 Schweine sowie 180.500 Hühner). Somit wurden in Sachsen fast acht Prozent der Rinder, neun Prozent der Schafe, ein Prozent der Schweine und vier Prozent der Hühner ökologisch gehalten.