Halle - Mit der Nacht der Kirchen soll in Halle und Umgebung für die Vielfalt christlicher Glaubensgemeinschaften geworben werden. 50 Gemeinden öffnen am Samstag ihre Gotteshäuser in der Saalestadt und im angrenzenden Saalekreis, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Demnach handelt es sich um das größte ökumenische Sommerfest in Mitteldeutschland.

Die 23. Ausgabe stehe unter dem Motto „Streitkultur - Wege zum Miteinander“. Die Kirchennacht solle die Menschen dazu bewegen, „Unterschiedlichkeit nachzuspüren“, hieß es. Neben Kirchenerkundungen gebe es viel Musik. Die Vielfalt reiche von Orgelkonzerten und Orchesterwerken bis hin zu Jazz, Country und Folk.

Erstmals nehmen den Angaben zufolge die Kirchen in Teutschenthal, Domnitz und Dirnitz (alle Saalekreis) an der Nacht der Kirchen teil. Insgesamt stünden 13 Gotteshäuser in dem Landkreis offen.