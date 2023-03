3. Liga Oldenburg-Coach Kilic nach Sieg in Bayreuth „überglücklich“

Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Fuat Kilic feiert Oldenburg einen Sieg in der 3. Fußball-Liga. Patrick Hasenhüttl trifft zum 2:1 in Bayreuth. In der Nachspielzeit hat der VfB Glück.