Oldenburg/Göttingen - Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg treffen in der Vorrunde der Champions League auf Pinar Karsiyaka aus der Türkei und den belgischen Vertreter Filou Ostende. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz. Komplettiert wird die Vorrundengruppe E durch einen Qualifikanten. Die neue Spielzeit in der Champions League beginnt am 17. Oktober. Ebenfalls für die Vorrunde qualifiziert sind die MHP Riesen Ludwigsburg (Gruppe D) sowie Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn (Gruppe F).

Die BG Göttingen muss dagegen zunächst durch die Qualifikation. Erster Gegner sind im Viertelfinale die Heroes Den Bosch aus den Niederlanden. Das Turnier wird vom 25. September bis 1. Oktober ausgespielt. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Im Anschluss müssten die Göttinger zwei weitere Spiele gewinnen, um den Sprung in die Vorrunde zu schaffen. Dort würde es in der Gruppe C gegen Lenovo Teneriffa aus Spanien, VEF Riga aus Lettland und Darüssafaka SK Istanbul gehen.