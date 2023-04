Oldenburg verliert durch spätes Gegentor 0:1 in Aue

Fans vom VfB Oldenburg feiern nach dem Abpfiff auf dem Spielfeld im Stadion. Am Samstag unterlag Oldenburg mit 0:1 bei Erzgebirge Aue.

Oldenburg - Der VfB Oldenburg hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga durch einen späten Gegentreffer bei Erzgebirge Aue verloren. Beim sächsischen Zweitliga-Absteiger überließen die Niedersachsen den Gastgebern größtenteils das Spiel und unterlagen am Samstag im Erzgebirgsstadion 0:1 (0:0). Offensivmann Dimitrij Nazarov (80. Minute) erlöste die Hausherren in der Schlussphase per Foulelfmeter.

Die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic bleibt auf den 18. Tabellenrang, weil der punktgleiche Konkurrent FSV Zwickau beim Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden eine Führung aus der Hand gab, 3:4 unterlag und so weiter Platz 19 belegt. Am nächsten Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) empfängt der VfB die Wiesbadener im Marschweg-Stadion.