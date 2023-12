Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg müssen verletzungsbedingt weiter auf Kapitän Max DiLeo und Guard Charles Manning Jr. verzichten. DiLeo sei für seine Behandlung in die USA gereist, teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. DiLeo wird nach seiner Hüft-Operation mehrere Wochen ausfallen, Manning Jr. sogar für mehrere Monate. Der 25-Jährige hatte sich bereits am Dienstag nach „anhaltenden Schmerzsymptomen im Fuß“ in Oldenburg operieren lassen.

Die Oldenburger haben mit mehreren Verletzungsausfällen zu kämpfen und hatten zuletzt mit der Verpflichtung von Chaundee Brown Jr. auf ihre angespannte Personalsituation reagiert. „Fünf Starter fehlen uns nicht etwa deshalb, weil wir falsch trainieren“, sagte Baskets-Clubboss Hermann Schüller. „Wir werden damit klarkommen und spätestens nach der Rückkehr aller Rekonvaleszenten auf einen vollzähligen Kader in der Rückrunde zurückgreifen können.“