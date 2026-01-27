Ole Werner informiert sich über eine Webcam frühzeitig über die Schneeverhältnisse in Hamburg. Fußballerisch weiß er ebenfalls, was auf dem Kiez auf RB Leipzig zukommt.

Leipzig - Ole Werner weiß genau, was RB Leipzig beim FC St. Pauli erwartet. „Nach einem sehr guten Saisonstart und einer Phase, in der sie wenig gepunktet haben, haben sie zuletzt wieder deutlich mehr defensive Stabilität gefunden. Sie sind zu den Dingen zurückgekehrt, die sie vergangenes Jahr vor allem gegen den Ball ausgezeichnet haben: eine sehr gute Kompaktheit“, sagte der RB-Cheftrainer vor dem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga heute (20.30 Uhr/Sky).

Auch wettertechnisch ist er gut vorbereitet. „Ich habe mir heute Morgen die Landungsbrücken-Webcam zurate gezogen, live. Da sieht es wohl doch so aus, als könnte man da Fußball spielen“, betonte der Norddeutsche am Tag vor dem Spiel. Personell muss er noch auf Castello Lukeba verzichten. Auch Johan Bakayoko schaffte es noch nicht in den Kader, obwohl er im Training ist. Die Position in der Viererkette wird wie schon beim 3:0 in Heidenheim El Chadaille Bitshiabu übernehmen.

RB hat noch nie auf dem Kiez gewonnen und auch noch kein Bundesligator erzielt. Man treffe „auf eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut verteidigt, gut organisiert ist und trotz allem in Umschaltmomenten extrem gefährlich bleibt“, meinte Werner.