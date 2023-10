Leipzig - RB Leipzig hat für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 wieder mehr personelle Alternativen. Beim öffentlichen Training am Dienstag waren die zuletzt verletzten Dani Olmo und Benjamin Henrichs wieder dabei. Während Olmo noch etwas dosierter zu Werke ging, absolvierte Henrichs das komplette Training unter Volllast. „Es ist sehr schön, dass wir wieder auf sie zugreifen können und die Qualität auf dem Platz zurück ist“, sagte Torhüter Janis Blaswich.

Die Qualität sei auch nötig, um in Darmstadt zu bestehen. „Es wird ein schwieriges Spiel. Natürlich nehmen wir uns vor, dort zu punkten. Wir müssen auf dem Punkt da sein. Darmstadt hat eine gute Mannschaft, gerade daheim mit den Fans“, sagte Blaswich.

Vor der Länderspielpause hatte RB dreimal zu Hause nicht gewonnen. In der Bundesliga hieß es 2:2 und 0:0 gegen Bayern München und den VfL Bochum, in der Champions League wurde gegen Pokalverteidiger Manchester City 1:3 verloren. Gerade das Remis gegen Bochum tat den Sachsen weh, die sich vor der Saison vorgenommen hatten, gegen die vermeintlich unterlegenen Gegner mehr zu punkten als in der vorigen Spielzeit. „Wir versuchen die Dinge umzusetzen, die uns stark machen, wieder die Intensität auf den Platz zu bringen, die Energie. Wenn das gelingt, bin ich guter Dinge, dass wir die Punkte holen“, sagte Torhüter Blaswich.