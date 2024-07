Es soll ein Ort sein, an dem deutsche und tschechische Kinder und Jugendliche gemeinsam Sport treiben. Nun startet das Olympiafestival im nordböhmischen Most. Es gibt sogar einen Eiffelturm.

Begleitend zu den Olympischen Spielen in Paris findet im tschechischen Most ein Olympiafestival statt.

Most - Statt die Olympischen Spiele nur im Fernsehen anzusehen, können Familien mit Kindern und Jugendlichen im tschechischen Most selbst aktiv werden. An einem alten Tagebau-See öffnet am Freitag ab 14.00 Uhr das Olympiafestival seine Tore für die Öffentlichkeit. Erkennbar ist es an einer kleinen Kopie des Eiffelturms, die aus 1500 Teilen aus Recyclingmaterial aus dem 3D-Drucker entstand. Die jungen Besucher können auf dem Gelände mehr als 50 Sportarten selbst ausprobieren. Most (Brüx) liegt rund 60 Kilometer südlich von Dresden.

Das Olympiafestival soll auch ein Ort sein, an dem deutsche und tschechische Kinder gemeinsam Sport treiben, zusammen die Liveübertragungen aus Paris ansehen oder sich mit ehemaligen Olympiateilnehmern austauschen können. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Tschechischen Olympischen Komitee und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) wird vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds mit rund 360.000 Euro gefördert. „Ganz selbstverständlich entstehen so neue Bindungen und Freundschaften“, teilten Petra Ernstberger und Tomas Jelinek, die Geschäftsführer des Zukunftsfonds, mit.

Auch Gruppen aus Sportvereinen und Schulklassen aus Deutschland sind in Most willkommen. Sie sollten sich über ein Internet-Formular anmelden und werden dann vor Ort von deutsch-tschechischen Koordinatoren betreut. Ein Campingplatz bietet nach vorheriger Reservierung Übernachtungsmöglichkeiten. Das Olympiafestival dauert noch bis zum 11. August.