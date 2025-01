Nach vier Siegen in vier Rennen muss sich der noch leicht angeschlagene Olympiasieger und Weltmeister Grotheer mit Platz drei zufriedengeben. Der Sieg ging in Winterberg an einen Ex-Weltmeister.

Winterberg - Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer kam beim Heim-Weltcup in Winterberg auf Rang drei. Der für den BRC Thüringen fahrende 32-Jährige, der zuletzt wegen Muskelproblemen auf den Weltcup in Sigulda verzichten musste, schaffte bei seiner Rückkehr in den Weltcup zumindest einen Podiumsplatz. Den ersten Saisonsieg holte der Brite Matt Weston, der 2023 in St. Moritz Weltmeister wurde. Zweiter wurde der Österreicher Samuel Maier.

Felix Keisinger vom WSV Königssee landete zeitgleich mit dem Chinesen Qinwei Lin auf Rang fünf. Der Olympia-Zweite von Peking, Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg, wurde Zehnter.