Berlin - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat ihre Zusage für die beiden Istaf Indoor-Events im kommenden Februar gegeben. Die zweimalige Weltmeisterin springt am 4. Februar - einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag - zunächst im Düsseldorfer PSD Bank Dome und am 23. Februar in der Berliner Mercedes-Benz Arena, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. „Das Istaf Indoor ist mit keinem anderen Meeting vergleichbar, die Stimmung ist einmalig. Mit der Unterstützung der Fans werden Düsseldorf und Berlin wieder zu echten Hallen-Highlights“, sagte Mihambo.

In Düsseldorf misst sich die dreimalige Sportlerin des Jahres unter anderem mit Hallen-Europameisterin Jasmin Sawyers aus Großbritannien und der Ukrainerin Maryna Bekh-Romanchuk, WM-Zweite und Europameisterin von München 2022. In Berlin trifft Mihambo unter anderem auf die Italienerin Larissa Iapichino, Zweite der Hallen-EM 2023.