Hannover - Rund 200.000 Fahrgäste haben in den vergangenen zwei Monaten den Kleinbus-Dienst „Sprinti“ in der Region Hannover genutzt. Die Kleinbusse, die per App gebucht werden können, fahren seit Anfang Dezember flächendeckend in den zwölf Kommunen der Tarifzone C im GVH-Netz. Im Schnitt nutzten nach Angaben der Region Hannover täglich rund 3200 Menschen das Angebot, an Spitzentagen sogar mehr als 4000. „Das sind Zahlen, die mich absolut begeistern. Und Zahlen, die zeigen, dass wir mit dem Gedanken, den ÖPNV in den äußeren Kommunen der Region Hannover durch ein On-Demand-System zu ergänzen, absolut richtigliegen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Donnerstag.

Der „Sprinti“ ist nach Angaben der Region das größte On-Demand-ÖPNV-System Deutschlands. Es richtet sich vor allem an Kunden in den ländlicheren Bereichen der Region, in denen die normale Anbindung mit Bus und Bahn nicht so gut ausgebaut ist. Der elektrisch betriebene Kleinbus wird per App gebucht und hält maximal 200 Meter entfernt vom Fahrgast.