Sangerhausen - Das Land Sachsen-Anhalt und der Landkreis Mansfeld-Südharz präsentieren unter www.gerechtigkeyt1525.de ihre Aktivitäten zu „500 Jahre Deutscher Bauernkrieg“ im Jubiläumsjahr 2025. „Das Land Sachsen-Anhalt und der Landkreis Mansfeld-Südharz greifen gemeinsam die historischen Ereignisse unter anderem mit einer dezentralen Landesausstellung und mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm in der Region auf“, teilte Kultur-Staatssekretär Sebastian Putz am Dienstag mit.

Landrat André Schröder hob hervor, dass sich eine große Zahl von Vereinen, Organisationen und Bürgern einbringt. Die ersten Termine stehen bereits für April und Mai 2023.

Neben einem Veranstaltungskalender finden sich in dem Online-Angebot Hintergrundinformationen zu authentischen Orten: Thomas Müntzers Geburtsort Stolberg, der Ort seiner Fürstenpredigt Allstedt und der seiner Gegner in Mansfeld. Zudem soll es künftig Informationen zu Personen rund um den Bauernkrieg und Thomas Müntzer geben.

Das heutige Sachsen-Anhalt gilt als Kernland der Reformation. Auslöser war am 31. Oktober 1517 der Thesenanschlag von Martin Luther (1483-1546) in Wittenberg. Dies gilt als Beginn der Erneuerung von Kirche und Gesellschaft im 16. Jahrhundert. Kritiker sprechen bis heute von einer Spaltung. Der Theologe und spätere Bauernanführer Thomas Müntzer (um 1489-1525) war Historikern zufolge zunächst Luthers Wegbegleiter, später einer seiner schärfsten Kritiker. Müntzer wurde 1525 in Mühlhausen (Thüringen) öffentlich enthauptet.

Mit Stolberg im Südharz als Geburtsort, Schloss Allstedt und Schloss Mansfeld gilt der heutige Landkreis als ein Zentrum des Wirkens des Reformators und des Deutschen Bauernkrieges.