Dresden/Erfurt - Für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September gibt es ab sofort eine Entscheidungshilfe per kostenloser App. Das Tool vom gemeinnützigen Verein VoteSwiper sei bereits zum 36. Mal im Einsatz, um Wähler bei der Wahl einer Partei zu unterstützen, teilten die Organisatoren mit. Anstatt sich durch alle Parteiprogramme arbeiten zu müssen, führe der sogenannte WahlSwiper anhand von knapp 40 Fragen durch verschiedene Themengebiete der aktuellen Landespolitik.

„Unser Ziel ist es, die Wählerinnen und Wähler wissenschaftlich und zugleich spielerisch bei ihrer Wahlentscheidung zu unterstützen – und somit auch das politische Interesse und den politischen Diskurs zu stärken“, erklärte Politikwissenschaftler Uwe Wagschal von der Universität Freiburg. Er hatte mit einem Team die Fragen auf Basis der Parteiprogramme erarbeitet. Die Parteien bekamen dafür 57 Fragen zur Beantwortung vorgelegt, wovon schließlich 38 Fragen in Sachsen und 37 Fragen in Thüringen ausgewählt wurden.

Entscheidungshilfe gibt in Sachsen und Thüringen auch ein Wahl-O-Mat in Regie der Landeszentralen für politische Bildung. Roland Löffler, Chef der Landeszentrale in Sachsen, sieht in dem Wahl-O-Mat aber in erster Linie ein Instrument der politischen Bildung. „Ziel ist politische Informiertheit, politische Partizipation, ein höheres Verständnis für das, was in dieser Landtagswahl zur Debatte steht“, sagte er.