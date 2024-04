Dessau-Roßlau - Drei Männer, die einen 53-Jährigen in seiner Wohnung misshandelten und seine Bankkarte samt Geheimnummer erbeuteten, um Geld abzuheben, sind am Landgericht Dessau-Roßlau zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Haupttäter wurde am Freitag wegen besonders schweren Raubes, besonders schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Computerbetrugs und Freiheitsberaubung schuldig gesprochen. Er soll für sieben Jahre und sechs Monate in Haft.

Dem Gericht zufolge hatte er das Opfer geschlagen, auch mit Bierflaschen auf den Kopf und auf das Opfer uriniert. Der 45-Jährige, für den eine Bewährung lief, soll dem Mann ein Küchenmesser an den Hals gehalten und so die PIN erpresst haben. Anschließend hob er 70 Euro ab, während er Opfer und Mittäter in der Wohnung eingesperrt hatte. Die Tat geschah im Juni 2023 in Wittenberg.

Die beiden Mittäter wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen von zwei Jahren und zwei Monaten sowie zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das 53 Jahre alte Opfer leidet noch heute unter Angstzuständen. Das Urteil ist nicht noch rechtskräftig.