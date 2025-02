Nach der Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Berlin - Das Opfer der Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin ist ein 30 Jahre alter Tourist aus Spanien. Das teilte die Polizei am Abend mit. Er war bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen.

Knapp drei Stunden nach der Alarmierung hatte die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um den mutmaßlichen Täter, teilten die Ermittler am Abend am Tatort mit. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht.