Hannover - Wegen Warnstreiks müssen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Niedersachsen auf Einschränkungen am Dienstag einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, am Dienstag ab 3.00 Uhr die Linien der Üstra in Hannover zu bestreiken. Der Aufruf gilt bis etwa 1.00 Uhr des Folgetags. Zu Einschränkungen soll es ebenfalls beim Verkehrsanbieter Regiobus kommen. Somit dürfte ein Großteil des Nahverkehrsangebots in der Landeshauptstadt ausfallen. Nahverkehrszüge wie S-Bahnen sollen hingegen nicht bestreikt werden.

Zudem sind alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen zum Warnstreik aufgerufen, also auch Verwaltung und Kitas. Außerdem sind für Dienstag und Mittwoch die Beschäftigten des Klinikums Region Hannover zum Protest aufgerufen.

Hintergrund der Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und andererseits die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. In der zweiten Verhandlungsrunde gab es zuletzt noch keine Annäherung.