Aschersleben/Magdeburg - Nach einer Vor-Ort-Kontrolle des Landesrechnungshofs an der Fachhochschule Polizei zum Umgang mit Waffen fordert die Opposition im Landtag eine Sondersitzung des Innenausschusses. Hintergrund sind Hinweise, dass ausgeliehene Waffen aus der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamts (LKA) an der Fachhochschule in Aschersleben nicht auffindbar gewesen sein sollen. Der Landesrechnungshof, das Innenministerium, das LKA und die Fachhochschule Polizei äußerten sich bisher nicht zu möglichen Mängeln. Die Prüfungen des Landesrechnungshofs seien noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Mittwoch.

Linken und Grünen im Landtag reicht das nicht. Wenn wirklich Waffen fehlten, bestehe ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko, dies müsse umgehend Ermittlungen nach sich ziehen, erklärte Henriette Quade (Linke) am Donnerstag. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) müsse erklären, ob die Informationen zutreffend seien und wie die Verwahrung von Waffen an der Fachhochschule organisiert sei.

Die Grünen forderten ebenfalls eine Sondersitzung des Innenausschusses in der nächsten Woche. Auch die AfD-Fraktion zeigte sich offen dafür. „Die Vorgänge müssen aufgeklärt werden“, sagte der innenpolitische Sprecher Matthias Büttner.

Im Januar hatte der Landesrechnungshof über erhebliche Mängel bei der Aufbewahrung von Beweismitteln in der Asservatenverwaltung berichtet. Bekannt wurden in der Folge unter anderem Verstöße im Kontext der Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamts, die zu Ausbildungszwecken genutzt wird. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise 274 Waffen trotz staatsanwaltschaftlicher Anordnungen nicht wie vorgesehen vernichtet. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde beim LKA eine Überprüfung der Vergleichswaffensammlung eingeleitet, diese dauert an.