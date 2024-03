Das Deutsche Optische Museum in Jena wird derzeit zu einer interaktiven Erlebniswelt umgebaut. Für dieses Projekt gibt es erneut Geld vom Bund.

Sandro Most/Deutsches Optisches Museum in Jena/dpa

Jena - Das Deutsche Optische Museum in Jena erhält als national bedeutende Kultureinrichtung bis zu 1,24 Millionen Euro vom Bund. Das Geld solle in die Verbesserung der Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit fließen, teilte das derzeit wegen umfassender Konzeptions- und Umbaumaßnahmen geschlossene Museum am Freitag mit.

Mit der Förderung werde unter anderem ein Navigationssystem finanziert, das es mobilitäts- und seheingeschränkten sowie blinden Menschen ermögliche, sich im Haus zu bewegen. Zudem sollen damit die Decken in der ehemaligen Optikerschule - dem historisch angestammten Ort der Sammlung - ertüchtigt werden, hieß es.

Das Museum verfügt nach eigenen Angaben über einen weltweit einzigartigen Sammlungsbestand an optischen Instrumenten, darunter rund 1200 Mikroskope, 1400 Guckkastenbilder und frühe Gemälde zur Optik. Aber auch eine umfangreiche Fachbibliothek sowie eine mehr als 4500 Brillen umfassende Sammlung gehören zum Bestand. Die Wiedereröffnung des Museums ist laut Homepage im Jahr 2027 geplant. In Jena sollen dann Gegenwart und Geschichte der Optik für alle erlebbar werden.