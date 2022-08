Oranienburg spart: Kaltes Wasser, Schloss unbeleuchtet

Oranienburg - In Oranienburg fließt in der Stadtverwaltung und städtischen Immobilien vorerst kein warmes Wasser mehr - und an Schloss und Orangerie wird die Außenbeleuchtung ausgeschaltet. Diese und eine Reihe weiterer Maßnahmen hat Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Montag in Kraft gesetzt, damit der Energieverbrauch in der Verwaltung sinkt. Anlass ist die angespannte Lage auf dem deutschen Energiemarkt.

Auf Basis von Vorschlägen des Deutschen Städtetages hätten alle Ämter zusammengearbeitet und einen Maßnahmenkatalog vorbereitet, teilte die Stadt mit. „Jede jetzt nicht verbrauchte Kilowattstunde sorgt für höhere Füllstände in den Gasspeichern. Dazu können wir alle beitragen“, sagte der Bürgermeister.

Die Raumtemperaturen in Fluren und Treppenhäusern, aber auch in den Büroräumen werden nun auf 20 Grad Celsius reduziert. Das gilt auch für die städtischen Schulen. Die Turnhallen sollen maximal 17 Grad warm sein. Kitas bleiben von Einsparungen ausgenommen.

Mittel- und langfristig soll die Straßen- und Gebäudebeleuchtung in der Stadt auf sparsame LED-Leuchtkörper umgestellt werden. Auch die Beleuchtungszeiten würden nach Möglichkeit eingeschränkt, hieß es.