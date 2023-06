Naumburg - Auf der Bühne der Naumburger Wenzelskirche sind im Juli und August internationale Organistinnen und Organisten zu Gast. Gespielt an der 277 Jahre alten Hildebrandt-Orgel haben Besucherinnen und Besucher so die Möglichkeit, Bachs Musik hörenderweise so nahe zu kommen wie an kaum einem anderen Bachort, erklärte Wenzelsorganist Nicolas Berndt. Nach Angaben der Veranstalter stammen die Künstlerinnen und Künstler unter anderem aus der Schweiz, Frankreich und den USA.

Die Orgel in der Naumburger Kirche sei weltweit die einzig authentisch erhaltene große Orgel, die Bach nicht nur gemeinsam mit Orgelbauer Johann Gottfried Silbermann abgenommen, sondern auch maßgeblich mitkonzipiert hat. Das Eröffnungskonzert mit dem Schweizer Musiker Stephan Mottoul ist für den 7. Juli geplant.