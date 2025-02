Achtung glatt: Der Morgen in Thüringen beginnt stellenweise mit gefrierendem Regen. Im Tagesverlauf wird es dann aber mild.

Örtliche Glättegefahr am Morgen in Thüringen

Das Wetter in Thüringen wird am Wochenende wechselhaft. (Archivbild)

Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich zeitweise vor Glatteis in Acht nehmen. Am Morgen kann es entlang und südlich des Thüringer Waldes stellenweise Glatteis durch gefrierenden Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Himmel zeigt sich heute zunächst stark bewölkt und Regen zieht südostwärts ab. Zum Nachmittag heitert es teils auf und die Temperaturen steigen auf 12 Grad, im Bergland auf bis 9 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen Schleierwolken auf. Die Temperaturen fallen auf 4 bis minus 1 Grad. Am Morgen kann es örtlich Nebel geben.

Der Samstag wird dem DWD zufolge heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen von 8 bis 13 Grad. Dabei soll es trocken bleiben. Am Sonntag kann es dann vereinzelt auch regnen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 13 Grad.