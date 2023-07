Bremen - Die Bremer Ortsgruppe der Protestbewegung Fridays for Future löst sich auf. „Wir verlassen jetzt nach und nach die Strukturen von Fridays for Future“, bestätigte die Gruppe am Dienstag. Die Klimaaktivisten in Bremen werfen der Bewegung unter anderem strategische Fehler vor. Die Organisation habe weiter an der Minimalforderung des 1,5-Grad-Ziels festgehalten, ohne konkrete Maßnahmen zu nennen. Zuvor hatte „buten un binnen“ darüber berichtet.

Der Dachverband appelliere „immer noch ziellos an die Politik, ohne das zerstörerische System an sich anprangern zu wollen“, heißt es in einem Statement aus Bremen. Die Aktivisten vor Ort kritisieren auch den Umgang untereinander. „Innerhalb der Bewegung gibt es immer mehr Probleme und Konflikte, was dazu führt, dass sich von der breiten Masse abgekapselt wird.“

Die Aktivisten in der Hansestadt wollen sich weiter für das Klima einsetzen. „Wir werden nun nach Möglichkeiten suchen, die unserer Ansicht nach nötigen Maßnahmen in die Öffentlichkeit zu tragen“, teilte die Gruppe mit. „Einige von uns schließen sich vielleicht anderen Klimagruppen an, die aus ihrer Sicht besser und mit anderen Aktionsformen arbeiten.“

Für Fridays for Future könnte es trotzdem eine Zukunft in Bremen geben. Nach Angaben der Bremer Aktivisten gibt es bereits Bestrebungen, eine neue Ortsgruppe zu gründen. Auch Fridays for Future Niedersachsen kündigte Pläne für eine neue Gruppe in Bremen an.