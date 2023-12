Erstmals gewinnt eine deutsche U17 den WM-Titel und ein Leipziger ist dabei. Winners Osawe ist am Ende froh, dass sein Platzverweis keine gravierenden Folgen hatte.

Leipzig - RB Leipzigs U17-Weltmeister Winners Osawe ist vom Erfolg mit der deutschen Auswahl völlig überrumpelt. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, Weltmeister zu werden - und das auch noch im selben Jahr des EM-Titels. Ich kann es immer noch gar nicht richtig begreifen und muss das erst einmal verarbeiten“, sagte der 17-Jährige am Sonntag. Osawe hatte tags zuvor durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich mit der DFB-Auswahl den Titel in Indonesien gewonnen.

Bei der Entscheidung vom Punkt konnte Osawe nicht eingreifen. Der Mittelfeldspieler sah in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte. „Am Ende ist glücklicherweise alles gut gegangen und ich kann sagen, dass ich es als Erfahrung sehe und auf meinem weiteren Weg mitnehmen werde“, sagte Osawe. „Der Titel ist am Ende das Einzige, was zählt. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ein unbeschreibliches Gefühl.“