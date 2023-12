An der Tabellensituation ändert sich für den Aufsteiger aus Niedersachsen am letzten Spieltag der Hinrunde nichts. Der Rückstand des Schlusslichts auf den Relegationsplatz beträgt acht Punkte.

Berlin - Der VfL Osnabrück bleibt Tabellenletzter in der 2. Fußball-Bundesliga. Zwar trotzten die Niedersachsen am Samstag Hertha BSC ein 0:0 ab, doch mit dem zehnten sieglosen Spiel in Serie verpassten die Schützlinge von Trainer Uwe Koschinat die theoretische Chance, Eintracht Braunschweig noch zu überholen. So beträgt der Rückstand des Aufsteigers auf Hansa Rostock und den Relegationsplatz immer noch acht Punkte.

Wie ein sicherer Abstiegskandidat spielte Osnabrück, das am Spieltag zuvor ein 1:1 gegen den FC St. Pauli geholt hatte, nicht. Die Hertha fand nur langsam ihren Rhythmus, hatte dann aber durch Haris Tabakovic (10./25.), Marc-Oliver Kempf (38.) und vor allem Reese-Ersatz Derry Scherhant (45.+1) mehrere Chancen.

Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Berliner aus ihrer spielerischen Überlegenheit keinen Nutzen ziehen. Im Angriff fehlte Reeses Dynamik. Fan-Liebling und Social-Media-Star Nader El-Jindaoui konnte bei seinem Zweitliga-Debüt den Sieg nicht erzwingen. Florian Niederlechner wurde nach einem Tritt gegen das Schienbein seines Gegenspielers nach Videobeweis des Feldes verwiesen (86.).