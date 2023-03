Osnabrück - Der VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga im Aufstiegsrennen. Die Lila-Weißen gewannen am Samstag das Derby gegen den VfB Oldenburg mit 2:0 (1:0) und sind als Tabellenvierter damit weiter ganz oben dabei. Vor 15 741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke trafen Ba-Muaka Simakala (43. Minute) und Omar Traoré (52.) zum am Ende verdienten Sieg für die Gastgeber.

Die Gäste aus Oldenburg rutschten durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz ab, weil der SV Meppen parallel überraschend einen Punkt beim Tabellenführer SV Elversberg holte. Dennoch machte der couragierte Auftritt Interimscoach Frank Löning Mut. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir werden irgendwann unser Erfolgserlebnis holen“, sagte Löning bei „Magentasport“.

Die Oldenburger hatten sich am vergangenen Sonntag von Aufstiegstrainer Dario Fossi getrennt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Bis auf Weiteres wird Löning den VfB betreuen, für den es am Mittwoch gegen die Reserve von Borussia Dortmund weitergeht. Der VfL Osnabrück tritt bereits am Dienstag bei Rot-Weiss Essen an.