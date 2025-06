Osnabrück - Angreifer Luc Ihorst kehrt zum Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück zurück. Der Profi spielte zuletzt bei der SpVgg Unterhaching. Bereits in der Zweitligasaison 2020/21 stand der 25-Jährige bei den Lila-Weißen unter Vertrag. „Meine Zeit beim VfL habe ich in guter Erinnerung, auch wenn wir uns nicht in der 2. Liga halten konnten“, sagte Ihorst in einer Vereinsmitteilung. Der offensive Spieler wurde in der Jugend von Werder Bremen ausgebildet und absolvierte 40 Partien für Eintracht Braunschweig.