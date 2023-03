Osnabrück - Weniger Platz für Autos, mehr Raum für Fahrräder: Die Stadt Osnabrück hat in einem Parkhaus am Hauptbahnhof am Freitag eine Fahrradparkgarage eröffnet. Nach Angaben der Stadt ist die Anlage mit mehr als 2300 Stellplätzen, einer Werkstatt, einer Waschanlage, Ladestationen und Mietfahrrädern auf 4000 Quadratmetern die zweitgrößte ihrer Art in Deutschland. Sogar einen direkten Zugang zum Gleis bietet die Garage.

Für fünf Millionen Euro wurde das Untergeschoss des Parkhauses umgebaut - mitfinanziert wurde es von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und der Nationalen Klimaschutzzielinitiative, die zum Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gehört.

Aus Sicht der Stadt ist die neue Fahrradanlage ein Zeichen für die Verkehrswende und den Klimaschutz. Die Bauarbeiten dauerten 15 Monate. Die Parkmöglichkeiten stehen sowohl Tages- als auch Dauerparkern zur Verfügung. Die Fahrradparkgarage nimmt am Samstag ihren regulären Betrieb auf.