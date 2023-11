Die Partie in Braunschweig hatte für den VfL schon so große Brisanz. Der neue Eintracht-Trainer sorgt nun für zusätzliche Spannung.

Osnabrück will Abstand auf Braunschweig vergrößern

Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger steht an der Seitenlinie.

Osnabrück - Für den VfL Osnabrück wird das Kellerduell bei Eintracht Braunschweig nach dem Trainerwechsel beim Tabellenletzten eine Reise ins Ungewisse. „Ein neuer Trainer macht es immer etwas schwieriger. Wie spielen sie, in welcher Grundordnung“, sagte Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger vor dem Niedersachsen-Duell am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die Eintracht hatte am Dienstag Daniel Scherning als neuen Coach verpflichtet, der zuvor Schweinsteigers Vorgänger bei den Lila-Weißen war.

Dadurch bekommt die Partie eine zusätzliche Brisanz. „Ich kenne Daniel vom Trainerlehrgang. Ich freue mich, dass er wieder einen Job hat. Ich drücke ihm die Daumen, aber erst ab Sonntag“, sagte Schweinsteiger.

Doch auch ohne diese besondere Note steht viel auf dem Spiel. Die Osnabrücker haben aktuell als Tabellen-17. zwei Punkte Vorsprung auf die Eintracht, die als Schlusslicht bislang erst fünf Zähler gesammelt hat. „Wir wollen den Abstand auf Braunschweig vergrößern“, nannte Schweinsteiger die Zielsetzung für das richtungsweisende Duell. Allerdings erwartet er eine schwere Aufgabe. „Wir werden uns darauf einstellen, dass Braunschweig daheim das Stadion anzünden will und dass sie Vollgas-Fußball spielen werden. Wir müssen dagegenhalten.“