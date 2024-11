Sah in Ingolstadt die Rote Karte: Osnabrücks Kapitän Timo Beermann (l).

Osnabrück - Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück muss drei Spiele auf seinen Kapitän verzichten. Timo Beermann wurde nach seiner Roten Karte beim 2:4 (0:2) beim FC Ingolstadt mit einer Sperre bestraft, wie der Deutsche Fußball Bund (DFB) mitteilte.

Beermann war in der 76. Minute von Schiedsrichterin Fabienne Michel wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden. Nächster Gegner des Tabellenletzten der 3. Fußball-Liga ist am Sonntag im Stadion an der Bremer Brücke der Aufsteiger Alemannia Aachen.