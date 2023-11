Osnabrück - Sportdirektor Amir Shapourzadeh vom Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück hat die Trennung vom beliebten Aufstiegs-Trainer Tobias Schweinsteiger verteidigt und die Verantwortung für diesen viel diskutierten Schritt übernommen. „Wir haben Tobias immer unterstützt, vor allem auch nach außen. Das war im vergangenen Herbst so, als sein Start nicht optimal lief, und auch in dieser Saison nach den schweren Niederlagen gegen Hannover und Fürth. Aber als uns jetzt klar war, dass wir die dringend nötige Trendwende in dieser Konstellation nicht mehr hinbekommen, mussten wir so handeln“, sagte Shapourzadeh in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag).

Er selbst habe „die Empfehlung für die Trennung vorgebracht“, sagte der 41 Jahre alte Ex-Profi weiter. „Ich möchte aber hervorheben, dass die Trennung von Tobias keine Bauchentscheidung war, keine spontane Reaktion und kein Alleingang von irgendjemand.“ Schweinsteiger führte den VfL in der vergangenen Saison zum Zweitliga-Aufstieg, musste aber in dieser Woche nach der 2:3-Niederlage bei Eintracht Braunschweig und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz gehen.

Trainer und Sportdirektor waren offensichtlich unterschiedlicher Auffassung über die Qualität des Osnabrücker Kaders. Während Schweinsteiger noch nach der Trennung in einem NOZ-Interview „die Verpflichtung von zwei, drei Spielern“ empfahl, betonte Shapourzadeh nun: „Ich glaube an die Qualität und das Potenzial des Kaders. Das war übrigens auch vor gut einem Jahr so, als die Mannschaft im Herbst noch im hinteren Mittelfeld der 3. Liga steckte - da habe ich Wünsche nach neuen Spielern abgeblockt und intern gesagt, dass die Mannschaft das Zeug zum Aufstieg hat.“

Der Sportdirektor sieht im Nachhinein auch Schweinsteigers regelmäßige Reisen zu seiner Familie in Bayern nach den Osnabrücker Spielen kritisch. „Im Fußball hängt die Bewertung vieler Handlungen am Ende vom Ergebnis auf dem Rasen ab“, sagte Shapourzadeh. „Mit Sicherheit wäre es da manchmal besser gewesen, wenn es - zum Beispiel nach Niederlagen - das eine oder andere Mal ein Wochenende ohne Heimreise gegeben hätte. Stattdessen hätte man auf dem Trainingsplatz arbeiten können.“