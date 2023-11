Osnabrück - Kwasi Okyere Wriedt freut sich auf das Duell mit Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga. „Ich kann es kaum abwarten, dass es losgeht“, sagte der Stürmer des VfL Osnabrück vor dem Spiel (13.00 Uhr/Sky) den „Kieler Nachrichten“ (Samstag). Wriedt ist aktuell von Kiel an die Niedersachsen verliehen. „Ich habe einigen Jungs bei uns auch schon Tipps in Bezug auf Gegenspieler gegeben“, sagte Wriedt.

Der 29-Jährige war im Winter 2022 nach Kiel gewechselt und im Sommer 2023 nach durchwachsenen Leistungen verliehen worden. Auch in Osnabrück kommt der Drittliga-Torschützenkönig der Saison 2019/20 bislang nicht in Fahrt. In acht Ligaspielen gelangen dem gebürtigen Hamburger bislang keine Tore. „Ich weiß, wozu ich in der Lage bin, und habe das bewiesen. Ich kann auf dem Niveau spielen und mithalten“, sagte Wriedt. „Ich sehe das aktuell als Phase und Test. Ich hoffe, der Mannschaft bald wieder mehr helfen zu können.“

Eventuell kann Wriedt bereits gegen Kiel helfen. „Man darf Holstein nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir müssen sehr laufbereit sein und müssen uns dagegenstemmen“, sagte Wriedt. „In unserer Situation strotzen wir nicht vor Selbstbewusstsein, aber wir müssen alles reinwerfen und das Stadion zu einem Hexenkessel machen.“